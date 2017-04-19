Казаки Отрадненского района приняли участие в съемках фильма

В Отрадненском районе недалеко от станиц Бесстрашной, Спокойной и Передовой в апреле проходят съемки документального фильма с рабочим названием «Есаул».

Инициатором создания фильма выступил житель станицы Спокойной Сергей Шеховцев. Режиссером стал Олег Шторм. Поддержку съемочной группе оказало Министерство культуры РФ.

Картина рассказывает о репрессиях XX века, когда само слово «казак» было под запретом, а представители казачества подвергались гонениям. Герои фильма — атаман станицы Бесстрашной Никита Козлов и его казачий отряд.

Для съемок казаки взяли в руки старинное оружие и надели форму прошлых лет, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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