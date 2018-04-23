Казаки провели молебен в Краснодаре и прошли маршем по улице Красной

Парадные расчеты поприветствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кубанское казачье войско прошло парадом по центральной улице Краснодара. По традиции, марш открыли утренним молебном перед войсковым собором Александра Невского. Его провел митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор вместе с духовенством. Затем шеренги казаков маршем отправились через улицу Красную на Театральную площадь. Почетный караул вынес регалии. Парадные расчеты поприветствовал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что кубанские казаки первыми в стране поступили на государственную службу и получили земли. Кубанское войско стало фундаментом возрождения казачества по всей стране.

«Старики говорили: «Стой за правду горою, тогда и люди за тобою». Помните об этом, казаки! Как бы не хотелось подорвать мир и спокойствие в стране, какие бы истории не придумывались и новые санкции не изобретались — правда на нашей стороне. За свою историю казачество пережило разные времена от триумфа до забвения. Храните и защищайте Кубань! Слава России! Слава Кубани! Слава Кубанскому казачьему войску!» — сказал Вениамин Кондратьев.

«В наши дни отношение к казачеству в корне изменилось. Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки — это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание региона. Расширить наши возможности позволит и новый закон «О развитии российского казачества». Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания российского народа. Никто не собьет нас с намеченного пути», — заявил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

После 30 залпов салютной группы по главной площади кубанской столицы прошел взвод барабанщиков. Маршировали расчеты отделов кубанского войска. Самыми важными участниками парада стали юные ученики казачьих классов. Они сейчас есть в каждой школе региона.

Фоторепортаж с парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре смотрите здесь.

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