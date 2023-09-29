<img src="/wp-content/uploads/2023/09/e6ad1d447ba1de6f76a06ec3976ef75d.jpg" title="Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию по нефтепроводу Дружба – Токаев" alt="Kazakhstan " "Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» – Токаев» заявил о готовности увеличить объемы поставок нефти.

Также Токаев добавил, что Астана будет соблюдать режим санкций против Москвы.

“Казахстан будет соблюдать режим санкций против России. У нас есть контакты с соответствующими организациями для соблюдения санкционного режима. Берлину не следует беспокоиться о возможных действиях, направленных на обход санкционного режима”, – заявил Президент Казахстан на пресс-конференции с канцлером Германии.