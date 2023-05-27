Казахстан и Египет рассмотрят введение безвизового режима на 14 дней

Казахстан и Египет рассмотрят вопрос о введении взаимного безвизового режима на 14 дней. Об этом шла речь в ходе встречи министра культуры и спорта РК Асхата Оралова с послом Арабской Республики Манал Эльшиннави, передает Казинформ., и выразили заинтересованность во введении 14-дневного безвизового режима.

“Мы также работаем над этим вопросом. “Казахстану есть что предложить гостям из Египта, в том числе инвестиционные проекты в сфере туризма нашей страны”, – сказал Оралов.Сообщается, что он посетит Египет для участия в церемонии открытия и международной научно-практической конференции, посвященной Султан Бейбарс. В этом году Казахстан отметит свое 800-летие.

Кроме того, стороны обсудили вопрос проведения 6-го заседания межправительственной комиссии в ноябре текущего года, а также исламскую культуру мамлюкского периода в Эльшинави Казахстанский национальный музей. объявил, что намерен провести выставку.