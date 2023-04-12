Казахстан и Китай вводят безвизовый режим друг для друга

Ожидается введение 30-дневного безвизового режима для граждан Казахстана в Китай, а для граждан Китая в Казахстан. При этом граждане обеих сторон смогут путешествовать без визы на срок не более 90 дней в течение 180 дней.

Казахстан и Китай для своих граждан в обоих направления.Планирует ввести безвизовый режим. Проект соответствующего решения размещен на сайте открытых нормативно-правовых документов Казахстана.

Отмечается, что для казахстанцев будет введен 30-дневный безвизовый режим в Китай. , а для граждан Китая в Казахстан. При этом граждане сторон смогут путешествовать без визы на срок не более 90 дней в течение 180 дней.Подписание ожидается в городе Сиань в рамках государственного визита в Китай 18-19 мая, перед въездом на его территорию они должны будут оформить соответствующую визу.

“Подписание соглашения станет стимулом для укрепления тесного сотрудничества между Республики Казахстан и Китайской Народной Республики”, – говорится в проекте решения.