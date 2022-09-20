Казахстан начал задерживать российские фуры

Власти соседнего государства больше не стремятся поддерживать Москву в условиях санкционного давления

Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков и российский Минтранс, перевозчикам предъявляются «необоснованные требования».

В частности, а Ассоциации заявили, что уже известно как минимум о восьми случаях задержания фур отечественных перевозчиков, доставлявших товары из Европейского союза. Между тем, указали в организации, точное число задержанных фур пока назвать невозможно.

По данным Ассоциации, часть из автомобилей находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Некоторые «зависли» на таможенных терминалах. В Ассоциации уже порекомендовали российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования ситуации.

По информации «Известий», пока с проблемами столкнулись три компании: «Автотранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистический оператор «Траско». Отмечается, что на этих перевозчиков планируют наложить штрафы. Это около 3 тысяч евро на каждый случай задержания (около 180 тысяч рублей).

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев заявил «Блокноту», что следует начать с уроков географии.

«Где находится Казахстан, и где находится Европейский союз. Товары из ЕС, идущие через Казахстан, поступают из третьих стран. Не из Европы непосредственно. Это так называемый «серый импорт». Что-то точно подпадает под санкции. Вторичные санкции в отношении себя Казахстан не хочет. Тем более, у него наблюдается прорыв в экономических связях с Европой и США. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера провел серию встреч с руководством таких американских компаний, как Goldman Sachs, Microsoft, ExxonMobil и другими», – пояснил Калачев.

Власти Казахстана начали задерживать российские фуры

Так, говорит эксперт, например, с управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами банка Goldman Sachs Эдом Эмерсоном президент Казахстана обсудил планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане. Во время беседы речь шла и о перспективах развития энергетической отрасли.

«И это только один из многих проектов. Казахстан заинтересован в имидже борца с «серым импортом». А роль Казахстана как буферного рынка для России никто не отменял», – указал Калачев.

Эксперт подчеркнул, что в 2021-м году приток иностранных инвестиций в Казахстан составил 23,7 млрд долларов. «Иностранные инвесторы идут в Казахстан, у которого огромный потенциал. Имидж вассала России не поспособствовал бы совместным инвестиционным проектам с крупными корпорациями. А вот самостоятельность нынче в цене. Суверенный Казахстан привлекательнее», – резюмировал Калачев.

Напомним, что в минувшем апреле ЕС перестал пропускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в России и Белоруссии. При этом Минск ввел ответный запрет. После этого на границе государств Европейского союза и Белоруссии заработал механизм перецепки.

Позднее, в мае, российские грузовые компании пожаловались на задержания казахстанскими властями грузовиков, которые доставляют в страну из Белоруссии грузы из третьих стран. Летом власти Казахстана до конца года отменил требование о запрете «перецепки» грузов в отношении российских и белорусских перевозчиков.

Как писал «Блокнот», Казахстан практически с самого начала специальной военной операции максимально отстранился от поддержки России по Украине – он выбрал нейтралитет и фактически отказался помогать России обходить западные санкции.

В начале июля министерство финансов Казахстана опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, по которому будут соблюдаться санкции на поставки отдельных товаров в Россию.

Позднее Казахстан и Россию внезапно расколол и нефтяной вопрос. Президент Касым-Жомарт Токаев предложил странам Евросоюза заменить казахстанской нефтью российскую. По его словам, «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером».

Касым-Жомарт Токаев также заявлял, что его страна ничем не обязана России за проведенную в январе операцию ОДКБ по восстановлению конституционного порядка в Казахстане. По его словам, люди, которые считают иначе, сильно заблуждаются. И это при том, что большинство миротворцев, прибывших в охваченный огнем Казахстан, были как раз из России.

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