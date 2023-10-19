Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов военной продукции

Из-за западных санкций Казахстан прекратил поставки в Россию 106 видов товаров, сообщил заместитель министра торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. По его словам, речь идет о товарах, “предназначенных для военных целей”, пишет Vlast.kz.

Запрет распространяется также на казахстанских и иностранных производителей. В него входят такие товары, как дроны и запчасти к ним, специальная электроника, чипы и подобная продукция.Ида Астана заявила, что будет соблюдать режим санкций против России. По его словам, Казахстан находится в контакте “с соответствующими организациями для соблюдения санкционного режима”. При этом Токаев заявил, что Астана следует политике сотрудничества с Москвой и не против России. В МИД России заявили, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами, но рассчитывает, что они не повлияют на взаимоотношения.