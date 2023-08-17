Казахстанская компания попала под санкции США

США Северная Корея и введенные санкции в отношении трех организаций, обвиняемых в причастности к оружейным сделкам между США и Россией.

Голос Америки сообщает, что в распространенном в среду заявлении министерства финансов США Вашингтон поддержал войну России в Украине. расправиться с теми, кто ее поддерживает.

“Россия все чаще вынуждена обращаться к Северной Корее и другим союзникам за поддержкой в ​​войне на Украине, поскольку она продолжает бороться на поле боя”. вооружения и тяжелой техники», — говорится в сообщении министерства.

Под санкции попали ООО «Верус» в России, ООО «Оборонный инжиниринг» и «Версор» в Казахстане.

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