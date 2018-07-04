Каждый матч ЧМ на стадионе «Фишт» в Сочи посетили более 300 инвалидов

Для них создали все условия. Еще перед стартом соревнований рабочая группа мэрии проверила, насколько объекты удобны для посещения.

Чтобы исправить выявленные недочеты, из бюджета города-курорта выделили около 15 тыс. рублей, свой вклад внесли и бизнесмены.

Принципы безбарьерной среды в Сочи начали внедрять еще в 2010 году, затем город принял Олимпиаду и Паралимпиаду. Сейчас инфраструктура Имеретинской низменности готова к визиту людей с любыми потребностями: обустроены пешеходные зоны, подземные переходы и ключевые объекты, в случае затруднений на помощь всегда готовы прийти волонтеры.

«Мы полностью продумали систему поддержки этих людей, прибывших на стадион «Фишт». В Олимпийском парке работает система логистики, есть и специальный транспорт, который предлагается людям. Особенно тем, кто находится в инвалидных креслах», — рассказала заместитель главы Сочи Ирина Романец.

Равные условия созданы и в фан-зоне. Там для людей с ограниченными возможностями подготовили отдельные места. Каждую неделю в администрации проходят совещания, где представители власти, архитекторы, общественники, и сами инвалиды находят варианты решения проблем.

В Сочи живут более 40 тыс. людей с особыми потребностями. В ближайшие годы на курорте проведут масштабную работу: безбарьерными территориями станут все пляжи. Сейчас всем необходимым оборудованы только 28 зон отдыха, это 1/7 от их общего количества.

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