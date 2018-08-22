Каждый третий ребенок в крае ходит в спортивную школу

На Кубани подвели спортивные итоги.

Больше 2 тыс. медалей завоевали спортсмены Краснодарского края за год. Об итогах работы в 2017 году и задачах на будущее говорили на краевом совещании. Вице-губернатор Николай Долуда отметил, что по результатам всероссийского смотра-конкурса Краснодарский край уже четвертый год подряд считается лучшим в стране по развитию физической культуры. Сейчас важно сохранять позиции. И это удается. Кубанцы стали все чаще проводить время в тренажерных залах, различных секциях или на уличных воркаут-площадках.

«У нас 48% жителей края занимаются в той или иной степени физической культурой и спортом. Это очень высокий результат, это замечательный результат. А за первое полугодие этого года показатель стремится к 49%», — сказал Долуда.

В Туапсинском, Тихорецком, Славянском и Кореновском районах этот показатель превышает 50%. А вот Павловскому и Усть-Лабинскому районам, а также Краснодару показатели нужно улучшить. Кроме того, на Кубани необходимо привлечь как можно больше людей к движению ГТО.

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