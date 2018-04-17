КДК не стал отменять желтую карточку нападающему ФК «Краснодар» Смолову

В связи с перебором желтых карточек форвард пропустит следующий матч, в котором горожане сыграют против ЦСКА.

О решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза сообщил его глава Артур Григорьянц.

«В протоколе матча указано: 34-я минута, предупреждение, Федор Смолов, симуляция. То есть арбитр матча показал желтую за симуляцию. Если вы откроете правила игры ФИФА, то увидите, что симуляция — это неспортивное поведение игрока с использованием трюка. Как наказывается симуляция? Предупреждением. Путать двух игроков — Смолова и Хагуша — нельзя. Речь идет не об ошибочном предъявлении карточки игроку, а об ошибочной квалификации действий игроков. Если исполком РФС посчитает, что нужно ввести норму, подразумевающую отмену желтой карточки, тогда мы вернемся к этому вопросу перед началом следующего сезона», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 14 апреля в домашнем матче разгромил тульский «Арсенал». На 34-й минуте матча Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА.

Смолов раскритиковал судейство матча с «Арсеналом».

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2017/2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник