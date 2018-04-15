КДК РФС не будет рассматривать эпизод с желтой карточкой Смолову

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что Артем Чистяков совершил ошибку, не назначив пенальти, однако призвал не искать в его действиях предвзятость.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не намерен рассматривать эпизод с желтой карточкой, показанной нападающему «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

По словам Григорьянца, КДК не будет рассматривать отмену желтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета. Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить желтую карточку, это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что ситуация должна быть разобрана спокойно, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 14 апреля в домашнем матче разгромил «Арсенал». На 34-й минуте матча Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА.

Смолов раскритиковал судейство матча с «Арсеналом».

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