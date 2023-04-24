Кеннеди: «Америка создала ИГИЛ…»

Даша 24.04.2023 В мире

Кеннеди: "Америка создала ИГИЛ...&quot ;

Кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Фрэнсис Кеннеди открыто критиковал работу Центрального разведывательного управления (рус. – SRU, англ. – CIA), что террористическая организация ИГИЛ была создана ими и вообще из-за Центрального Разведывательное управление, американцы вовлечены в авантюры на Ближнем Востоке.Он сказал, что их заставили участвовать.

Он также добавил, что “мы убили больше людей в Америке, чем Саддам”.

Для справки: Роберт-младший — племянник убитого президента США Джона Ф. Кеннеди и сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди.

После столь откровенного заявления Фрэнсиса Кеннеди американцы в социальных сетях предполагают, что его судьба будет такой же, как у его дяди и отца.

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