Керченская переправа приостановила работу из-за ухудшения погоды

На Керченской переправе 29 декабря временно остановили работу паромов.

Работа переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Морская дирекция».

За оперативной информацией о работе переправы можно обращаться по номеру телефона: 8 (989) 299-42-60.

Водителей призывают воздержаться от поездок в сторону Керченской переправы. Это необходимо, чтобы не создавать заторовые ситуации на трассах, собщила интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченская переправа может приостановить работу паромов в ночь с 31 декабря на 1 января.

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