Керченская переправа возобновила работу, прерванную из-за непогоды

На Керченской переправе 30 декабря возобновлено движение паромов, прерванное в связи с ухудшением погодных условий.

«Работа Керченской переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Морской дирекции».

За оперативной информацией о работе переправы можно обращаться по телефону 8 (989) 299-42-60.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченская переправа может приостановить работу паромов в ночь с 31 декабря на 1 января.

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