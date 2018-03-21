Керченская переправа временно приостановила работу

Через Керченский пролив 21 марта временно приостановили перевозку пассажиров и автотранспорта.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям», — сообщает «Морская дирекция».

Актуальную информацию о ситуации на переправе можно узнать на сайте ООО «Морская дирекция» и по телефону 8 (989) 299 42 60.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 20 марта Керченская переправа приостановила работу по причине недостаточной видимости в связи с туманом. Вечером паромы начали курсировать по фактической погоде.

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