Керченский мост предложили защитить с помощью гидроакустических систем

Специалисты прорабатывают возможность использования такого оборудования для обеспечения безопасности.

Директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна «Моринформсистема-Агат» Станислав Чуй сообщил, что для охраны моста через Керченский пролив могут быть установлены специальные гидроакустические системы российского производства.

«Существует дочернее общество концерна — научно-исследовательский институт «Атолл». Компания занимается разработкой методов гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов», — рассказал Чуй.

Он отметил, что система не только запеленгует нарушителя, но и обеспечит передачу всех данных, требуемых для его задержания. По словам директора, эти системы применяют как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских предприятиях, например, плотинах гидроэлектростанций, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

В августе в Керченском проливе начали установку железнодорожной арки моста в Крым. В октябре на мосту уложили 600 м свежего асфальта.

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