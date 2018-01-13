Керченскую паромную переправу закрыли из-за ветра

В ближайшие дни на Крымском полуострове ожидаются сложные погодные условия.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям», — сообщается на сайте ООО «Морская дирекция».

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13, 14, 15 января в связи с вторжением арктического холодного воздуха в Крыму ожидают снег, 14 и 15 января — местами сильный, метель. МЧС объявило штормовое предупреждение.

Синоптики также предупреждают, что в ближайшие дни в Крыму усилится ветер до 17-22 м/с, а 13 и 14 января его порывы могут достигать 25 м/с. При этом на дорогах полуострова ожидается гололедица, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник