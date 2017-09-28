Керченскую переправу планируют открыть 29 сентября

Ее работу приостановили в связи с ухудшением погоды и усилением ветра.

В порту «Кавказ» по состоянию на 17:00 28 сентября череди на погрузку на трех накопительных площадках ожидают 252 легковых автомобиля, 84 автобус, 111 «газелей» и 92 фуры.

Организованны питание и выдача бутилированной воды и горячего чая.

Прогноз погоды на следующие сутки благоприятный, открытие паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченскую паромную переправу закрыли поздно вечером 25 сентября. Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 26-29 сентября. Утром 28 сентября на Керченской переправе скопилась очередь из 2,7 тыс. автомобилей. В Крыму пассажиров Керченской переправы разместили в плацкартных вагонах.

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