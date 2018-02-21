Керлингист Александр Крушельницкий лишится бронзы Олимпиады — 2018

Российский спортсмен будет вынужден отдать бронзовую медаль Олимпийских игр.

Об этом 21 февраля заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова.

«Медаль, соответственно, отдаем, принятие решения о дисквалификации возлагают по правилам на Всемирную федерацию керлинга», — сказала Паринова.

По ее словам, дальше федерация вместе с Крушельницким и всей командой и комиссия будут разбираться, чтобы очистить доброе имя, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские керлингисты, супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Крушельницкого поймали на допинге, 20 февраля была вскрыта допинг-проба «Б», которая показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена.

Керлингист опроверг употребление допинга на Олимпиаде. Дело Крушельницкого CAS рассмотрит 22 февраля.

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