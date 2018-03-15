Кержаков возглавил юношескую сборную России по футболу

Бывший футболист Александр Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной России.

Контракт с 35-летним специалистом рассчитан до конца 2019 года. Технический директор РФС Андрей Лексаков сообщил, что техкомитет РФС рекомендовал назначить Александра Кержакова на данный пост.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в Высшую школу тренеров, меня также позвали работать в систему «Зенита» координатором юношеских команд, за это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах. Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение, и очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу — с будущим нашего футбола», — сказал Александр Кержаков.

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев отметил, что организация уделяет большое внимание молодым футболистам, постоянно работает над созданием условий для их профессионального роста.

Александр Кержаков завершил карьеру футболиста летом 2017 года и был назначен на пост координатора юношеских команд «Зенита». Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов), сообщает ТАСС.

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