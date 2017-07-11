КГИК прошел международную профессионально-общественную аккредитацию

Вуз единственным на Кубани выступил с инициативой прохождения этой процедуры.

Международная профессионально-общественная аккредитация позволяет оценить уровень образовательных программ вуза в соответствии с федеральными и европейскими стандартами ESGENQA.

Международная внешняя экспертиза проходила по шести программам Краснодарского государственного института культуры. Среди них — «Актерское искусство», «Режиссура кино и телевидения», «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство народного пения», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Аккредитация выдана на шесть лет, сообщает пресс-служба КГИК.

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