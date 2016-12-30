Хакеры из Анапы и Краснодара попали под санкции США

Санкции США, введенные 29 декабря, коснулись двух хакеров, зарегистрированных в Краснодаре и Анапе.

В санкционный список Минфина США попал 29-летний Алексей Белан, зарегистрированный по адресу в Краснодаре. Белан входил в пятерку самых разыскиваемых хакеров, опубликованную ФБР в 2013 году. За информацию о нем предлагается 100 тыс. долларов. В 2012—2013 годах Белан проник в сети трех крупных американских онлайн-магазинов и похитил базы с личными данными миллионов пользователей. Украденную информацию он выставил на продажу.

Санкции коснулись и 33-летнего жителя Анапы Евгения Богачева. Его также разыскивает ФБР, в феврале 2015 года бюро пообещало 3 млн долларов за сведения о нем. Богачева подозревают в создании глобальной сети зараженных компьютеров Gameover Zeus, нанесшей многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США. Общий ущерб оценивается более чем в 100 млн долларов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Министерство финансов США 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. В список включены пять ведомств и организаций и шесть физических лиц. Ранее Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. В список попали два судна под российским флагом, ряд компаний и семь физических лиц.

Евросоюз 19 декабря продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

ЕС 15 сентября продлил индивидуальные санкции, действующие против граждан и юридических лиц России и Украины, до марта 2017 года. Владимир Путин 29 июня подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года.

США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

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