ХК «Сочи» дома обыграл нижегородское «Торпедо» — 4:2

Хоккейный клуб «Сочи» 6 февраля одержал победу над «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в ледовом дворце «Большой».

Первыми забили сочинцы: на 11-й минуте отличился Павел Падакин. Спустя шесть минут гости сравняли счет. Во втором периоде Андре Петерссон и Эрик О’Делл с разницей в три минуты отправили нижегородцам еще по одной шайбе. «Торпедо» удалось отыграть одно очко.

На последней минуте Илья Крикунов закрепил лидерство «леопардов» и отправил в ворота гостей финальную шайбу. Итог игры — 4:2.

Следующую встречи «Сочи» проведет на выезде: 14 февраля южане сыграют с ЦСКА.

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