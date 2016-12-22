ХК «Сочи» дома уступил «Витязю» из Подольска — 2:5

Хоккейный клуб «Сочи» 22 декабря на домашней арене проиграл «Витязю» из Подольска.

Матч состоялся в ледовом дворце «Большой» в рамках чемпионата России по хоккею сезона-2016/17.

Счет открыли гости на первой минуте встречи. Отличился Роман Хорак. На 12-й, 14-й и 19-й минуте подольская команда отправила еще три шайбы в ворота «леопардов». Голы оформили Максим Афиногенов, Александр Панков и Марио Кемпе.

Ответную шайбу удалось забить на 24-й минуте Андрею Костицыну. В третьей двадцатиминутке южанам удалось реализовать еще один гол. На 57-й минуте шайбу в ворота гостей отправил Ренат Мамашев. Однако на следующей минуте Афиногенов оформил дубль.

Встреча завершилась со счетом 2:5.

Источник