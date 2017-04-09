ХК «Сочи» исполнил песню группы «Грибы» и снял на нее клип

Хоккейный клуб «Сочи» в апреле записал свою версию песни группы «Грибы» «Тает лед».

Снять пародию на клип предложил один из игроков клуба Павел Падакин. В роли певцов выступили вратарь Дмитрий Шикин и защитник Сергей Кузнецов. К ним присоединился пресс-атташе клуба Дмитрий Исайчик. При съемках видео также были задействованы вратари Олег Назаров и Сергей Большаков, защитники Михаил Мамкин и Иван Глазков, форвардды Павел Падакин, Иван Захарчук и Павел Медведев.

Видеоролик уже собрал 28 тыс. просмотров на Youtube.

Хоккеисты «Сочи» 7 апреля провели заключительную тренировку в этом сезоне и официально ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба.

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