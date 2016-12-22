ХК «Сочи» проведет домашний матч с «Витязем» из Подольска

Хоккейный клуб «Сочи» 22 декабря открывает домашнюю серию игр поединком против подольского «Витязя».

Игра пройдет в ледовом дворце «Большой». Начало матча в 19:30.

Команды в этом сезоне уже встречались. В первой битве южане в гостях уступили со счетом 3:4. Тогда авторами забитых шайб в ворота «Витязя» стали Эрик О’Делл, Бен Максвелл и Илья Крикунов.

Всего история противостояния команд насчитывает девять поединков, в шести из них сочинцы соперника обыгрывали, трижды победу праздновал подмосковный клуб, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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