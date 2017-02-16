ХК Сочи» в гостях уступил СКА из Санкт-Петербурга — 6:2

Хоккейный клуб «Сочи» 16 февраля на гостевом льду проиграл СКА из Санкт-Петербурга.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Санкт-Петербурге.

Счет открыл хоккеист СКА Никита Гусев на первой минуте игры. Через две минуты шайбу в ворота черноморской команды отправил Вадим Шипачев. На десятой минуте СКА реализовали третий гол. Отличился Илья Ковальчук. На 17-й минуте Оскар Фантенберг смог сократить разрыв в счете.

Однако на 28-й минуте второго периода петербургская команда снова забила шайбу. Гол оформил Антон Белов. Через минуту еще один гол «леопардам» забил Евгений Кетов.

На 43-й минуте третьего периода Шипачев оформил дубль. Через две минуты Фантенберг отправил ответную шайбу хозяевам.

Встреча завершилась со счетом 6:2.

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