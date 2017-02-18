Хоккеисты «Сочи» в гостях уступили «Северстали» из Череповца — 3:2

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12f6b5e572de96b167d32d59997fc827 Хоккеисты «Сочи» в гостях уступили «Северстали» из Череповца — 3:2 Хоккейный клуб «Сочи» 18 февраля на гостевой арене проиграл череповецкой «Северстали».

Последний матч этого сезона в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги черморская команда провела в Череповце.

Счет открыли «леопарды». На восьмой минуте первого периода шайбу в ворота соперников отправил Эрик О’Делл. На 39-й минуте второго периода хозяева забили ответный гол. Отличился Даниил Вовченко.

В третьем периоде «Северсталь» укрепила свои позиции. На 45-й минуте шайбу забил Руслан Карлин. Еще через две минуты гол реализовал Николай Стасенко. Однако на 51-й минуте Илья Крикунов попытался сократить счет.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

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