Хоккеисты «Сочи» в гостях уступили «Северстали» из Череповца — 3:2

Хоккейный клуб «Сочи» 18 февраля на гостевой арене проиграл череповецкой «Северстали».

Последний матч этого сезона в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги черморская команда провела в Череповце.

Счет открыли «леопарды». На восьмой минуте первого периода шайбу в ворота соперников отправил Эрик О’Делл. На 39-й минуте второго периода хозяева забили ответный гол. Отличился Даниил Вовченко.

В третьем периоде «Северсталь» укрепила свои позиции. На 45-й минуте шайбу забил Руслан Карлин. Еще через две минуты гол реализовал Николай Стасенко. Однако на 51-й минуте Илья Крикунов попытался сократить счет.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник