Хоккейный матч «Сочи» — «Спартак» начнут с минуты молчания

Матч между хоккейными клубами «Сочи» и «Спартак», который пройдет 28 декабря, начнут с минуты молчания.

Руководящий состав, игроки, тренеры и персонал ХК «Сочи» 26 декабря возложили цветы возле часовни архангела Михаила в международном аэропорту Сочи.

«Мы как россияне, как все скорбящие люди, должны отдать дань уважения и памяти тем людям, которые погибли в этом злополучном рейсе. Мы говорим это неспроста, потому что мы сами, а также хоккейный мир, пережили такую трагедию», — сказал главный тренер сочинской команды Вячеслав Буцаев.

Он выразил соболезнования близким, родственникам и Министерству обороны в связи с этой трагедией, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хоккеисты «Сочи» 28 декабря выйдут на матч с московским «Спартаком» в черных повязках.

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