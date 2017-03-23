Киберфутболист Коннов представит «Краснодар» на чемпионате РФПЛ

Игрок «Краснодара» Андрей Коннов в конце марта примет участие в турнире РФПЛ по киберфутболу.

Андрей Коннов выступает под никнеймом 22dron11. Своих первых соперников по групповому этапу чемпионата РФПЛ он узнал 23 марта. Коннов попал в группу D вместе с «Уфой», «Крыльями Советов», «Уралом» и Богданом Астаниным от сборной России, сообщается на сайте РФПЛ.

Чемпионат пройдет 31 марта и 1 апреля в Казани. Он станет отборочным этапом к мировому первенству в дисциплине ФИФА 2017. В рамках соревнований 2 апреля также состоится Kazan Mayor Cup 2017.

Победитель представит Россию в региональном финале отборочного цикла, где соберутся лучшие киберфутболисты Европы. Они будут бороться за право выступить на турнире EA Sports FIFA 17 Ultimate Team, передает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 февраля ФК «Краснодар» впервые подписал контракт с киберфутболистом.

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