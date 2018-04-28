Киберфутболист «Краснодара» не смог выйти в плей-офф чемпионата РФПЛ

Матчи чемпионата РФПЛ по FIFA 18 в группах А на платформах Play Station 4 и Xbox One прошли 28 апреля.

В плей-офф с первых мест вышли Андрей Гурьев из ЦСКА и Антон Жуков из «Рубина». В следующую стадию пробились Владислав Хабибулин («Урал»), Дмитрий Искра (победитель отбора), Дмитрий Катыкин («Арсенал») и Мохмад Асуев («Ахмат»).

Турнир покинули Хан Балабеков («Анжи»), Андрей Коннов («Краснодар»), Богдан Астанин (победитель отбора) и Антон Кленов («Динамо»).

Сейчас проходят матчи в группах B. В плей-офф из каждой группы выйдут по три киберфутболиста, сообщает «Чемпионат».

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