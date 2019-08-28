Киберспорт: результаты турнира The International 2019 и календарь матчей за 15 августа

Читайте в новостях киберспорта: какие матчи прошли 15 августа в на турнире по Dota2 в Шанхае; кто выиграл международный турнир The International 2019; с кем и с какими результатами сыграла украинская команда “Na’Vi” в турнире The International 2019.

Новости Киберспорта: турнирная таблица турнира по Dota2 в Шанхае + матчи 15 августа

С 15 по 25 августа в Шанхае прошел международный турнир по киберспорту Dota 2, который называется The International 2019. 18 команду, в том числе украинский коллектив “Natus Vincere”, боролись за свою долю в огромной сумме призового фонда — 32 миллиона долларов.

На групповом этапе команды разделились на 2 большие группы (группа А и группа В). Команды, занявшие 1-4 места, попали в верхнюю сетку, а 5-8 команд — в нижнюю сетку. Остальные команды каждой группы покинули турнир.

Вот как выглядела сетка по состоянию на 23 августа.

Группа А:

PSG.LGD (13 баллов).

Team Secret (11 баллов).

Newbee.TI9 (9 баллов).

TNC Predator (9 баллов).

Alliance (8 баллов).

Mineski (8 баллов).

Team Liquid (6 баллов).

Keen Gaming (5 баллов).

Chaos — 3 очка — покинули турнир.

Группа В:

OG (14 баллов).

Vici Gaming (11 баллов).

Evil Geniuses (9 баллов).

Virtus.pro (8 баллов).

Infamous (7 баллов).

Fnatic (7 баллов).

Natus Vincere (7 баллов).

Royal Never Give Up (6 баллов).

Ninjas in Pyjamas — 3 балла — покинули турнир.

15 августа в рамках турнира The International 2019 прошло 12 матчей группы А:

Secret — Alliance (2:0).

Liquid — Newbee.TI9 (0:2).

PSG.LGD — Chaos (2:0)

TnC — Keen (2:0).

Liquid — Chaos (2:0).

TnC — Mineski (0:2).

PSG.LGD — Keen (2:0).

Secret — Newbee.TI9 (2:0).

Secret — Liquid (2:0).

PSG.LGD — TnC (1:1).

Alliance — Chaos (1:1).

Keen — Mineski (2:0).

Среди команд группы В прошло 8 матчей:

VG — RNG (2:0).

VP — NiP (2:0).

EG — Fnatic (0:2).

OG — NAVI (1:1).

VP — RNG (1:1).

EG — NAVI (1:1).

OG — Infamous (2:0).

VG — Fnatic (2:0).

Чемпионаты киберспорта: команда OG победила в турнире The International 2019 по Dota2

25 августа (воскресенье) прошел финальный матч международного турнира по Dota2 в Шанхае. Команда OG сразилась против “Team Liquid” и победила со счетом 3:1. Примечательно, что OG ранее уже выигрывала этот турнир, так что теперь коллектив стал двукратным чемпионом. Чтобы выиграть, команде понадобились 4 игровые локации (карты). Первую OG проиграла, зато остальные 3 — выиграла, причем очень легко.

Выигрыш победителя составил 15.603.132 доллара. Это самая большая призовая сумма в истории киберспорта. “Team Liquid” тоже не обделили — за второе место команда получила более 4 миллионов долларов.

Напомним, что следующий турнир The International 2019 пройдет в Стокгольме.

Ранее новости киберспорта dota 2 cybersport сообщили, что “Natus Vincere” провела показ формы, в которой сыграет на The International 2019 в Шанхае.

Киберспорт Украина: статистика украинской команды “Natus Vincere” в турнире The International 2019

Украинский коллектив “Natus Vincere” стартовал в турнире The International 2019 матчем против коллектива EG, который прошел 15 августа и окончился ничьей со счетом 1:1.

16 августа матч украинской команды против коллектива “Infamous” тоже закончился со счетом 1:1. В тот же день игра с “VP” прошла с тем же неизменным итогом — 1:1.

Наконец, третий матч за день 16 августа против “NiP” принес долгожданную победу Украине — 2:0.

Однако 17 августа удача отвернулась от нашей сборной — она проиграла “Fnatic” со счетом 0:2. Такая же неудача ждала геймеров и в сражении против “RNG” — 0:2.

Последний матч с участием “Natus Vincere” прошел 18 августа в 04:00 по Киеву, соперником был “VG”. И снова проигрыш со счетом 0:2. В итоге, наша команда в плей-офф не попала.

Ранее в новостях киберспорта СМИ сообщали, что коллектив “Team Liquid” занял второе место на турнире The International 2019.