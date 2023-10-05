Киев не готов вступить в ЕС – Жан-Клод Юнкер.

Украина пока не соответствует критериям членства в ЕС. Такое мнение высказал бывший глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Augsburger Allgemeine, опубликованном в четверг, 5 октября. Люксембургский политик заявил: “Нельзя давать ложных обещаний людям, которые по уши в беде на Украине. Я очень зол на некоторые голоса в Европе, которые пытаются убедить украинцев немедленно присоединиться к Европейскому Союзу. Это не принесет пользы ни ЕС, ни Украине».

“Все, кто работал с Украиной, знают, что это страна с коррупцией на всех уровнях общества”, – продолжил политик, – “несмотря на все усилия, она (Украина) не готова присоединиться , оно широко нуждается в широкомасштабных внутренних реформаторских процессах».

В то же время, по словам бывшего главы Еврокомиссии, не приводя конкретных примеров, ЕС имеет плохой послужной список соблюдение норм законности новыми членами. “Нельзя допустить, чтобы это повторилось”, – предупредил он.