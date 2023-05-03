Киев делится с союзниками малой информацией о контратаке, опасаясь раскрытия новой информации

Политика с военным руководством Украины Киев также скрывает подробности и сроки контратаки как количество войск, от своих западных союзников, опасаясь разглашения секретной информации, два европейских чиновника, с которыми связались, сказали. По словам источников издания, украинские власти делятся с США и странами Европы только разведданными.

Украинский депутат сообщил изданию, что власти не разглашают подробности нападений на других политиков в Украине. «В стране лишь несколько человек знают об этом плане», — сказал он.