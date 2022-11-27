Киев пообещал посольству США прекратить печатать гривну

В 2023 году Нацбанк Украины откажется от эмиссии гривны, сообщил глава ведомства.

Национальный банк Украины не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году, чтобы не потерять поддержку Международного валютного фонда. С таким обещанием выступил глава регулятора Андрей Пышный во время общения с послом США в Киеве Бриджит Бринк.

Пышный отметил, что переговоры с МВФ по поводу финансирования могут начаться в ближайшее время. Для продолжения сотрудничества с Фондом было решено отказаться от эмиссионного финансирования бюджета страны, пояснил глава Нацбанка.

«Мы достигли с МВФ соглашения на уровне персонала и будем двигаться дальше», – цитирует его ТАСС.

С начала спецоперации Национальный банк Украины напечатал 364,5 миллиарда гривен, что серьезно сказалось на стабильности национальной валюты. Кроме того, регулятор активно скупал облигации внутреннего госзайма у Минфина. Если говорить простым языком, то, по сути, давал ему в долг, что в мирное время запрещалось.

В итоге гривна упала с 28,5 до 39 гривен за доллар. К тому же МВФ вообще очень не любит, когда клиенты фонда начинают слишком активно использовать эмиссию.

Динамика курса гривны к рублю в 2022 году

Сообщалось, что гривна полностью выйдет из оборота в Запорожской области до конца 2022 года. Сообщалось также, что рубль постепенно вытесняет украинскую валюту.

По прогнозу аналитиков МВФ, и в мировой экономике всё будет не очень хорошо. Организация понизила свой прогноз, предупредив, что «худшее ещё впереди», а для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия.

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