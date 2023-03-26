Киев представил Китаю мирную программу и ждет ответа

Об этом заявил Президент Украины по завершении переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисида:

“Мы передали Китаю мирную программу и предложение участвовать в этом программе по открытым дипломатическим каналам. Приглашаем к диалогу и ждем ответа.”

По случаю 1-й годовщины начала военных действий в Украине Китай обнародовал план урегулирования из 12 пунктов. В нем Пекин предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета «холодной войны», прекратить огонь, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Дальний Восток стал «ветром», «западной бурей», а Украина ждет помощи от мирового сообщества.