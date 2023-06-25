“Если Пригожин продержится 24-48 часов и все будет под его контролем и он продолжит править, то без сомнения это будет гражданская война. Потому что какая-то часть военных будет ей противодействовать. Это путинское окружение против кризиса Им пора принимать необходимые решения.Политическая элита должна решить,поддерживать ли Пригожина или Путин останется у власти,так как он уже глобальный аутсайдер и уж точно окончательный проигравший.Так кто же какие ресурсы? Будет известно, что есть”, – сказал советник Президента Украины Михаил Подоляк.

Он сообщил, что Киев с интересом следит за развитием “вагнеровского” мятежа, и они лично хочу, чтобы две команды были равны между собой, поддерживают, но если Пригожин сможет контролировать относительно большую территорию и продержаться хотя бы 48 часов, Путин потеряет свою легитимность.