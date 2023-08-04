Киев: вернуть Путина к зерновому соглашению может только Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный лидер, который может вернуть Владимира Путина к зерновому соглашению. Об этом в комментарии “Укринформу” сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это общий интерес», — сказал дипломат.

22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша представители Украины, России, ООН и Турция Подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.

Соглашение, координируемое Турцией, было направлено на решение мирового продовольственного кризиса.

1 августа. , 2022, Украина Из порта Одессы вышло первое зерновое судно.

17 июля Россия объявила о прекращении участия в зерновой сделке.