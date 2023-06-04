Киев выразил протест Будапешту

Временный поверенный в делах Украины в Венгрии представил карта Украины венгерской стороне выступил с официальным демаршем в связи с «неправильным» обозначением.

30 мая правительство Венгрии разместило на YouTube видео с призывом к мирному решению российско-украинской конфликта, в котором на карте Украины показан Крымский полуостров.

Полуостров стал частью России после референдума 2014 года.

«Обозначение Крымского полуострова как территории, не входящей в состав Украина официально поддерживает территориальную целостность Будапешта в рамках украинского суверенитета и его международно признанных границ. “Противоречит неоднократно высказываемой позиции о поддержке”, – говорится в заявлении МИД Украины.