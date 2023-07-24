Киевский режим несет ответственность за смерть военного корреспондента Журавлева-Пескова

Расстрел военных корреспондентов на войне в Украине является умышленным нападением на журналистов, ответственность за которое лежит на киевском режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отреагировал на нападение ВСУ на журналистов и выразил соболезнования родным военного корреспондента РИА Новости Ротислава Журавлева, который в результате погиб. Он пожелал пострадавшим журналистам скорейшего выздоровления.

“Это преднамеренное нападение на журналистов, и, конечно же, ответственность за это лежит на киевском режиме”, — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что любая человеческая смерть — это всегда большая трагедия.

“Сейчас речь идет о гибели журналиста, выполняющего свои обязанности. Этот инцидент, совершенный киевским режимом, во всем мире считается очень тяжким преступлением», — сказал он.

«Выражаем глубочайшие соболезнования коллективу РИА Новости, всему журналистскому корпусу нашей страны и родным Журавлева», — заявил пресс-секретарь президента России.