Ким Чен Ын сопровождает сестру в поездке в Россию

Сестра Ким Чен Ина, заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ё Чжон сопровождает лидера КНДР в его поездке в Россию. Он присутствовал на гала-ужине, организованном в честь брата от имени президента России, но не участвовал в переговорах, передает корреспондент РИА Новости. На фотографиях, сделанных во время отъезда Чен Ына из Северной Кореи, Ким Ё Чен стоит рядом с фотографами. но отдельно от рядов уезжающих в РФ чиновников. Его также не было видно на кадрах прибытия бронепоезда Ким Чен Ына на российскую пограничную станцию ​​Хасан. Пока не ясно, приехал ли он с братом в РФ на поезде.Он сопровождал лидера КНДР при посещении испытательного корпуса и расписке в гостевой книге на космодроме Восточный, а также во время торжественного ужина.