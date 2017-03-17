Кинокритик Павлов презентует книгу в краснодарской «Типографии»

В краснодарском КЦ «Типография» 18 марта пройдет презентация книги культуролога и кинокритика Александра Павлова «Расскажите вашим детям. Сто одиннадцать опытов о культовом кинематографе».

Он ответит на вопросы, какие фильмы являются культовыми и почему, и попытается дать точное определение термину «культовый кинематограф».

После презентации пройдет автограф-сессия автора. Книги нужно приобрести и принести с собой. Гостям также предлагают надеть на встречу костюм персонажа из любимого фильма. Начало встречи — в 15:30. Вход свободный.

Александр Павлов — философ, культуролог, кинокритик, доцент Школы философии НИУ ВШЭ и заведующий сектором социальной философии Института философии РАН, автор книги «Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа», сообщается в группе краснодарского клуба любителей фантастики в соцсети «ВКонтакте».

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