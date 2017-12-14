«Кинотавр» пройдет в Сочи с 3 по 10 июня 2018 года

Также стартовал прием заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра.

XXIX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи 3-10 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

«С этого года упрощается формат подачи заявки на участие фильма в программе — теперь это можно будет сделать по единой электронной форме, размещенной на сайте фестиваля. В связи с большим количеством заявок на участие, фильмы, претендующие на включение в основной конкурс и в конкурсную программу «Кинотавр. Короткий метр» должны быть поданы на рассмотрение не позднее 1 апреля 2017 года», — сообщили в пресс-службе фестиваля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», победителем XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» стал фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова.

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