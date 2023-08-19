Кисида обсудил санкции против Китая и России с Байденом

Премьер-министр Японии и президент США договорились о сохранении санкций против России и поддержке Украины в сотрудничестве с G7 и другими странами-единомышленниками.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на двусторонней встрече, которую они обсуждали ситуация вокруг Украины, санкции против России и вопросы, связанные с Китаем. Об этом сообщает МИД Японии.

Оба лидера договорились о сохранении жестких санкций против России и решительной поддержке Украины в тесном сотрудничестве с G7 и другими странами-единомышленниками.

Кроме того, Кисида и Байден «подтвердили важность сотрудничества с Китаем в решении общих проблем». «Два лидера также подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали к мирному решению проблем», — говорится в заявлении МИД Японии.