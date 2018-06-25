Кит Пузырь из анапского дельфинария предсказал победу сборной РФ над Уругваем

Белый кит предсказал очередную победу российской команды в матче группового этапа турнира.

Пузырь любит играть в мяч, поэтому ему предложили именно этот способ гадания: в бассейн бросают мячи с флагами стран-участниц матча, и он должен принести один из них тренеру.

Как и в случае с матчами против команд Египта (3:1) и Саудовской Аравии (5:0), Пузырь выбрал Россию, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бульдог Буч в студии «Кубань 24» также предсказал победу России в игре с Уругваем.

Футболисты сборной России 24 июня провели тренировку на стадионе «Самара Арена» в преддверии матча группового этапа против команды Уругвая. Игра начнется 25 июня в 17:00 в Самаре.

Российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. С первых минут на поле вышел игрок «Краснодара» Юрий Газинский. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сборная Уругвая 15 июня вырвала победу у команды Египта.

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