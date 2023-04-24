Китай готовится к санкциям США

Китай активно покупает золото в последние месяцы берет, при снижении объема запасов США. По одной из версий экспертов, страна готовится смягчить удар возможных санкций со стороны США.

С 2019 по 2022 год размер золотого запаса Китая не изменился. С ноября 2022 года Китай начал активно покупать золото, и к марту 2023 года он купит 120 тонн, пишет Великая Эпоха.

В то же время Пекин продает гособлигации США. У него осталось меньше триллиона долларов. В течение года Китай продал около 20% гособлигаций США.