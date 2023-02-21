Китай обнародовал 6 принципов глобальной безопасности

В инициативе отмечается что сегодня мир меняется очень быстро, международное сообщество сталкивается с беспрецедентными вызовами.

В такой ситуации Китай выдвинул принципы глобальной безопасности. Согласно ему:

1️⃣должна соблюдаться общая, всеобъемлющая и стабильная перспектива безопасности;

2️⃣необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран;

3️⃣цель и цели Устава ООН необходимо придерживаться принципов;

4️⃣ следует серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран;

5️⃣ необходимо придерживаться мирного разрешения споров между странами через диалог;

br> 6️⃣Важно обеспечить безопасность в традиционных и нетрадиционных сферах.