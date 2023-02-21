Китай обнародовал 6 принципов глобальной безопасности

В инициативе отмечается что сегодня мир меняется очень быстро, международное сообщество сталкивается с беспрецедентными вызовами.
В такой ситуации Китай выдвинул принципы глобальной безопасности. Согласно ему:
1️⃣должна соблюдаться общая, всеобъемлющая и стабильная перспектива безопасности;
2️⃣необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран;
3️⃣цель и цели Устава ООН необходимо придерживаться принципов;
4️⃣ следует серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран;
5️⃣ необходимо придерживаться мирного разрешения споров между странами через диалог;
br> 6️⃣Важно обеспечить безопасность в традиционных и нетрадиционных сферах.