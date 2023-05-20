Китай объявил Владивосток своим внутренним портом

Главное управление Таможня Китая объявила Владивосток транзитным портом для внутренней торговли, сообщает VPost со ссылкой на заявление представительства МИД России во Владивостоке, согласно которому товары будут проходить через Владивосток без прохождения таможенных процедур.

Решение вступит в силу с 1 июня 2023 года и будет распространяться на товары, перемещающиеся с северо-востока Китая на юг. Если раньше товары из провинции Силинь, граничащей с Российской Федерацией, обычно вывозились на противоположную сторону Китая и доставлялись в порты Желтого моря, преодолев расстояние в 1000 км, то теперь их можно перевезти всего за несколько сотен километров до Владивостока. . Там контейнеры перегружаются на суда и отправляются грузополучателю.

Для Китая очень важна возможность сократить сухопутную часть логистического маршрута в пять раз с северо-востока на юг: страна утвержден стратегический план возрождения промышленности Северо-Восточного Китая, предполагающий быстрый рост производства. Но пока неясно, сможет ли инфраструктура Владивостока справиться с увеличением объемов грузоперевозок, если оно будет достаточно значительным, рассказали VPost источники в транспортной сфере.