Китай отказался от встречи с главой Пентагона

Министры обороны Китая Ли Шаньфу и Ллойд Остин отклонили предложение США организовать встречу. Газета Financial Times сообщила под заголовком: «Китай холодно относится к предложению о встрече».

Китай сообщил США, что два министра обороны вряд ли встретятся на форуме по безопасности в Сингапуре из-за разногласий по поводу санкции, которые ввели две страны, являются последним препятствием для диалога на высоком уровне между двумя странами.

Пентагон обвинил Китай в создании тупиковой ситуации и заявил, что хочет поддерживать «открытые линии связи» с Военачальники Китая.

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